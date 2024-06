Infortunio Kostic, la prima diagnosi

Saranno gli esami di oggi a fugare ogni dubbio e tracciare la strada. È il momento della verità per Filip Kostic , sfortunato protagonista del match della Serbia contro l'Inghilterra: infortunio al ginocchio, poi le lacrime nel tragitto che lo ha portato dal bordocampo agli spogliatoi. Con il fiato sospeso dei tifosi serbi, insieme a quelli juventini.Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, lo staff medico della nazionale serba si è immediatamente messo in contatto con i colleghi della Juventus . I primi accertamenti avrebbero escluso un interessamento dei legamenti, ma la certezza si avrà solo dopo gli esiti degli esami in programma oggi. Se un ritorno in campo a Euro 2024 sembrerebbe da escludere; il club bianconero spera che non si tratti di un infortunio lungo che potrebbe andare a intaccare le strategie di mercato. Kostic, infatti, è un calciatore in uscita che ha raccolto interessi soprattutto dal campionato turco.