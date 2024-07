Juventus, incontro Thiago Motta-Elkann: i dettagli

Nella giornata di ieri, Thiago Motta ha incontrato John Elkann alla Continassa. Tuttosport racconta com'è andato l'incontro tra l'amministratore delegato di Exor e il nuovo tecnico della Juventus."Motta ha convinto anche John Elkann, dopo una mezzora di faccia a faccia nella quale hanno condiviso la filosofia, che deve guidare il nuovo progetto juventino. Elkann nel corso della mattinata si è intrattenuto per mezzora da solo con Thiago Motta, salutato in portoghese, lingua che il numero uno di Exor conosce benissimo. Una chiacchierata per conoscersi e per parlare della nuova Juventus in costruzione. Una costruzione da portare avanti - si potrebbe sintetizzare il nucleo del colloquio - «muovendosi in fretta, ma senza agitazione. Con la voglia di costruire un progetto». Prendendo dunque decisioni velocemente, senza frenesia, con la forza delle idee."