Nel ritiro tedesco dellasi gioca… anche a. Sul campo, con la palla a spicchi tra le mani, abbiamo "pizzicato" in particolare Mattia, Michele, Carloe Manuel, che hanno scelto di trascorrere così le ore libere concesse alla squadra da Thiago Motta dopo l'allenamento di questa mattina a Herzogenaurach. Ritmi di lavoro alti, dunque, ma anche un po' di relax e di divertimento per i bianconeri, alcuni dei quali hanno invece girato per il quartier generale di Adidas in bicicletta, seguendo l'esempio del tecnico italo-brasiliano e del suo staff.