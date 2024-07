Juventus, la struttura che ospita i bianconeri in ritiro: i dettagli

Thiago Motta nei primi giorni da allenatore della Juventus ha già avuto modo di apprezzare ed esaltare le strutture del club. Ecco, sarà contento anche per ciò che trova in Germania, nel centro sportivo dell'Adidas a Herzogenaurach.Thiago Motta avrà la possibilità di continuare a lavorare come se fosse a Torino: a Herzogenaurach la Juve sarà blindata all’interno del parco, sfruttando le strutture all’avanguardia realizzate da Adidas attraverso una serie di bandi internazionali per ottenere anche architettonicamente il meglio per quel che riguarda l’impatto ambientale nel verde cittadino, come racconta La Stampa. Dentro il parco è presente una piscina, un campo di basket, una palestra, un'area multisport, campi di tennis, strutture di atletica e molto altro.