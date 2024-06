Rinforzi a Ccntrocampo

L'estate di Cristiano, il direttore sportivo della, è una girandola di appuntamenti e destinazioni. L'obiettivo principale è rafforzare la squadra per la nuova stagione, che inizierà intorno al 10 luglio. Dopo l'ufficializzazione di Thiago Motta come nuovo allenatore,Ilè una delle aree su cuista concentrando maggiormente i suoi sforzi. Attualmente, è in corso una trattativa con l'Aston Villa per portarea Torino. La proposta prevede uno scambio che coinvolge Weston McKennie e Samuel Iling, oltre a un conguaglio di circa 18-20 milioni di euro. L'acquisto di Douglas Luiz sarebbe un tassello fondamentale per il centrocampo della nuova Juventus.