Juventus in partenza per Udine

E' ufficialmente scattata l'operazione Udine per la. Archiviato il pareggio casalingo per 2-2 contro il Parma, la squadra allenata dasi è imbarcata proprio in questi minuti all'aeroporto di Caselle in direzione Udine dove domani, alle ore 18.00, andrà in scena la sfida valevole per l'undicesima giornata di campionato al Bluenergy Stadium, con i bianconeri torinesi chiamati al pronto riscatto dopo essere scivolati dal terzo al sesto posto in classifica nel giro di una manciata di giorni. Urge, dunque, una reazione.