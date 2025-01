Tra i giovani talenti che si stanno mettendo in evidenza nella stagione 2024/2025 nei maggiori cinque campionati europei, spicca il nome di Kenan. Il turco, nato il 4 maggio 2005, è tra i pochi giocatori ad aver preso parte ad almeno cinque reti in questa annata calcistica. Finora, Yildiz ha collezionato tre gol e due assist, dimostrando grande abilità e personalità nonostante la giovane età. Solo Lamine Yamal, nato il 13 luglio 2007, risulta più giovane di lui in questa speciale classifica. Yildiz rappresenta una promessa del calcio mondiale e un talento da seguire con grande attenzione.