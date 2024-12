Uno dei grandi protagonisti dell'incontro è senza dubbio Nico Gonzalez, che ha fatto parlare di sé in questa stagione per il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. L'argentino, dopo un lungo stop di oltre due mesi, è finalmente rientrato in campo nelle ultime settimane, ma il suo recupero viene gestito con molta attenzione. Nella giornata di oggi, Gonzalez ha svolto un lavoro personalizzato, separato dal gruppo, in modo da monitorare e adattare i carichi di lavoro alle sue esigenze fisiche, con l'obiettivo di evitare sovraccarichi e infortuni.Il lavoro personalizzato fa parte di un piano studiato dai preparatori bianconeri, che intendono gestire il ritorno in campo dell'attaccante con cautela, in modo da massimizzare il suo recupero e integrarlo al meglio nel progetto tecnico di Thiago Motta.