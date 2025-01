Antivigilia diper la, che è atterrata a Riad già ieri trascorrendo dunque un Capodanno "esotico". Questa mattina la squadra bianconera è scesa in campo per il primo allenamento del 2025, sotto il sole dell'Arabia Saudita, come testimoniato dal video condiviso sui social. Domani, dopo un'altra seduta di lavoro aperta nella prima parte anche ai media, alle 14.30 locali (12.30 italiane)presenterà la semifinale contro il Milan in conferenza stampa, accompagnato da un giocatore. In serata, invece, saranno Inter e Atalanta a scendere in campo, per la prima sfida della competizione che decreterà l'avversaria di una tra Juventus e rossoneri.