Juventus, il retroscena sul divorzio da Danilo: 'Questo ha rovinato il rapporto'

Lasi è separata nelle scorse ore dal proprio capitano. Una risoluzione del contratto del giocatore che ha scelto di accasarsi al Flamengo firmando un contratto biennale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia un retroscena legato alla rottura tra la Juventus ed il difensore brasiliano. Si parla ancora una volta di un feeling che non è sbocciato con il tecnico italo brasiliano Thiago Motta. Terminato appunto in queste settimane mettendo fuori rosa il giocatore brasiliano ex Manchester City. Un rapporto mai nato anche per il fatto che in lui si vedeval’ultimo reduce della vecchia gestione juventina che quindi si è concluso con l'addio.