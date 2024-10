Federico, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha raccontato un interessante aneddoto sui suoi giorni alla, rivelando dettagli sul lavoro in allenamento: "Alla Juve mi mettevano cone crossavo per lui. Dovevi trovare il tempo giusto, conoscere i suoi movimenti, capire come calciava e la direzione esatta del cross… Ci sono mille sfaccettature che fanno la differenza e che solo con la pratica costante si riescono a padroneggiare". Balzaretti sottolinea come l’allenamento sia fondamentale per migliorare, poiché attraverso la ripetizione e la conoscenza reciproca si costruiscono le intese in campo che fanno la differenza nelle partite.