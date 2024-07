Durante il ritiro in Germania,ha lavorato intensamente con Federico, impiegandolo come terzino destro. Questa nuova soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, considerando che Gatti è principalmente un difensore centrale. Motta ha voluto esplorare la versatilità del giocatore, adattandolo a una posizione diversa per aumentare le opzioni tattiche della squadra. Gatti ha risposto positivamente alle indicazioni dell'allenatore, dimostrando adattabilità e impegno. Questa sperimentazione non solo offre un'alternativa valida in caso di necessità, ma potrebbe anche permettere a Gatti di ampliare le sue competenze difensive, rendendolo un elemento ancora più prezioso per la squadra.