Resta in casa Napoli il nodo legato a Giovani Di Lorenzo. Come sappiamo, l’agente Mario Giuffredi ha ribadito più volte la volontà del suo assistito di voltare pagina, di chiudere col Napoli dopo aver avvertito una forte sfiducia da parte della società, che nel colloquio conoscitivo col nuovo d.s. Manna, scrive la Gazzetta dello Sport, gli ha fatto capire di non essere più considerato incedibile. Giovanni ne ha preso atto, ma non ha digerito quelle parole. E allora ha chiesto la cessione. Forse un errore di strategia da parte del Napoli, visto che dopo è stato trovato l'accordo con Antonio Conte che invece vuole provare a trattenere Di Lorenzo. Due decisioni prese troppo frettolosamente, fatto sta che Di Lorenzo, ferito, ha lasciato Napoli convinto di non tornarci più. E con la Juve pronta ad accoglierlo, si legge.