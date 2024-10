Dal sito ufficiale Juventus:Terminata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle rispettive Nazionali, per la Juventus è iniziato un nuovo periodo fitto di impegni.Dopo laottenuta nella serata di ieri, sabato 19 ottobre, in casa contro la Lazio nell'ottavo turno di Serie A, la squadra è subito tornata a lavorare al Training Center perchè tra due giorni – martedì 22 ottobre – i riflettori dell'Allianz Stadium si accenderanno nuovamente per la terza giornata della League Phase della UEFA Champions League che vedrà i bianconeri affrontare lo Stoccarda alle ore 21:00.La squadra, dunque, oggi. Il gruppo, chiaramente, è stato diviso in due, come accade nel giorno immediatamente successivo a una partita: chi è partito titolare contro i biancocelesti si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione – dopo il riscaldamento – su possesso palla e lavoro atletico.