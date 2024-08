Dasquadra in vista della 3ª giornata di Serie A, in programma domenica 1° settembre alle ore 20:45 in un Allianz Stadium sold out, contro la Roma.Agli ordini di mister Thiago Motta, per i bianconeri in scena una seduta - anticipata dal riscaldamento - dedicata alla tattica con lavoro offensivo, esercitazioni sull’uscita palla e, per concludere, una partitella finale.E nella giornata di domani la preparazione verso la sfida di domenica sera continuerà: per i bianconeri appuntamento fissato al mattino.