Juventus, il report dell'allenamento verso la Fiorentina

Il report dell'allenamento dellain vista del match contro laSu cosa ha lavorato la squadra bianconera e il programma di domani."Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta.Al Training Center i bianconeri hanno iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina, l'ultima partita del 2024, in programma all'Allianz Stadium domenica 29 dicembre alle 18:00. Match, quello contro i toscani, che coinciderà con il diciottesimo turno di campionato.L'appuntamento per domani è nuovamente fissato al mattino, a due giorni dalla sfida contro la squadra gigliata".