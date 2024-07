Superata la delusione per l'Europeo, Nicolòè pronto a ripartire dopo la lunga squalifica che l'ha tenuto fuori dalle rotazioni di Allegri. Ora, nel campus Adidas di Herzogenaurach, l'azzurro vuole recuperare il tempo perso e costruire un forte legame con. I segnali dal ritiro tedesco sono positivi: Motta apprezza le sue qualità tecniche e sta scoprendo quelle umane, cercando spesso il dialogo con Fagioli. L'allenatore italo-brasiliano vede in lui un elemento centrale per il progetto, mostrando fiducia e intenzione di coinvolgerlo pienamente. Lo riporta Tuttosport.