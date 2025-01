Juventus, il quarto posto resta a 2 punti. Ma che traffico per la Champions

AFP via Getty Images

Larimane a soli 2 punti dal quarto posto, grazie alla sconfitta della Lazio all'Olimpico contro la Fiorentina. I biancocelesti sono fermi a 39 punti, mentre i bianconeri sono a 37. Intanto, la Viola fa un passo in avanti, portandosi a 36 punti e con una partita da recuperare, che potrebbe permetterle di scavalcare la Juve. Anche ile il, con una gara in meno, sono a 34 punti e dunque possono raggiungere i bianconeri nella lotta per la zona alta della classifica. Il campionato si fa sempre più equilibrato e la corsa per il quarto posto si preannuncia intensa.