Quando ci sarà Inter-Juventus?

E' uscito il calendario di Serie A per la stagione 2024/2025. Appuntamento sempre molto atteso. La Juventus esordirà contro il Como all'Allianz Stadium mentre l'ultima giornata sarà sempre contro una neo promossa, ovvero il Venezia. La curiosità però è sempre su quando i bianconeri affronteranno l'Inter. Quello contro i nerazzurri è infatti il match più atteso dell'anno.Juventus ed Inter si affronteranno nella prima delle due gare stagionali il 27 ottobre, ovvero alla nona giornata di Serie A. Il match è in programma a San Siro. Nella passata stagione invece la prima gara tra Juve ed Inter era stata all'Allianz Stadium.Il ritorno tra Juventus ed Inter invece sarà a metà febbraio, ovvero il 16. Più o meno come nella passata stagione, quando la sfida ci fu ad inizio del mese. Il ritorno si disputerà all'Allianz Stadium, nella 25esima giornata.