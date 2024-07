Finora, laha avuto solo un assaggio della sua nuova stagione, con l'unica partita disputata a Norimberga contro i padroni di casa nella prima amichevole estiva. In realtà, la squadra mostrata era una versione provvisoria e ampiamente rimaneggiata, con molti giovani della Next Gen in campo. Questo non giustifica il pesante 3-0 subito contro una squadra di seconda divisione tedesca, ma evidenzia come la transizione dal gioco di Massimilianoa quello dirichieda tempo e dedizione.Il centrocampo, come è naturale, avrà un ruolo fondamentale nel nuovo schema di gioco e, di conseguenza, anche il nuovo arrivato avrà un compito cruciale: gestire il possesso palla, orchestrare i ritmi di gioco e arricchire la manovra con la qualità necessaria per realizzare la visione tattica di Motta. Non è un caso che la Juventus abbia investito la maggior parte del capitale destinato al calciomercato proprio in questo ruolo. Inoltre, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli prevede di investire una cifra simile anche per Teun Koopmeiners dell’Atalanta, confermando l'intento della società di rinforzare il centrocampo con giocatori capaci di realizzare le idee del nuovo allenatore.