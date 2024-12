I dati sul possesso palla della Juventus

Lanon è sempre riuscita a sfruttare al meglio il, che comunque è sempre risultato abbastanza alto in questa prima parte di stagione.Come analizza Tuttosport, infatti, nelle nove partite in cui il dato è stato superiore al 60% la squadra bianconera ha collezionato solo tre vittorie (Verona, Genoa, Udinese) e sei pareggi (Empoli, Napoli, Cagliari, Parma, Lille e Lecce). Ironia della sorte, i bianconeri hanno una media punti migliore (2 contro 1,67) nelle tre gare in cui non hanno avuto la maggioranza del possesso, tra le quali c'è stato il ko contro lo Stoccarda (49%), ma anche due delle vittorie più belle, quelle contro PSV Eindhoven (44%) e Manchester City (32%). Escludendo dal conteggio il successo sulla Lazio, in cui il dato del 69% è falsato dall'espulsione di Alessio Romagnoli al 24' del primo tempo, nelle altre otto partite vinte finora la Juventus ha avuto una media di possesso del 54%.