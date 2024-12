Laè determinata ad acquistare almeno un difensore durante il mercato di gennaio, eresta il principale obiettivo di Cristiano Giuntoli. Secondo Sky Sport, il club bianconero sta cercando di avviare una trattativa con il Benfica per un prestito, simile a quello che ha portato Conceicao a Torino questa estate. Un altro nome in cima alla lista di Giuntoli è quello di, ma il Feyenoord ha deciso di non cederlo a gennaio. Pertanto, la Juventus tenterà l’assalto al difensore slovacco nella finestra di mercato estiva.