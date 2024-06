Laha deciso di puntare su Khephrenper rinforzare il centrocampo. Il giocatore, fratello di Marcus e appena compiuti 23 anni, attualmente al Nizza, è diventato un obiettivo serio per i bianconeri, trasformando un interesse in un'operazione concreta.Thuram junior rappresenterebbe la seconda operazione in entrata a centrocampo per la Juventus, dopo l'acquisizione di Douglas Luiz, da poco chiusa con successo. Il centrocampista dell'Aston Villa si prepara a lasciare la Premier League per unirsi alla squadra di Torino in cambio di Barrenechea e Iling-Junior.Con l'arrivo imminente di Douglas Luiz e la possibile partenza di Adrien Rabiot a parametro zero, la Juventus sta cercando di rafforzarsi senza essere colta impreparata. Thuram rappresenta un passo nella strategia di rinforzamento del centrocampo della squadra bianconera.