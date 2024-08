Federico, a differenza di alcuni esclusi dal nuovo progetto tecnico come Szczesny e McKennie, si allena regolarmente con la squadra ed è considerato una risorsa attuale per la. Tuttavia, secondo Il Corriere dello Sport, nei recenti colloqui con, successore di Allegri, è emerso che Chiesa non è visto come una prima scelta e non è considerato indispensabile. Nonostante la sua presenza negli allenamenti, il giocatore ha ricevuto indicazioni chiare riguardo al suo ruolo nella squadra, lasciando intendere che potrebbe non essere una figura centrale nei piani futuri del club.