Samuelha voluto condividere la sua gioia con i tifosi delladopo il rinnovo del suo contratto fino al 2028, inviando un messaggio di gratitudine e carica: "Ciao tifosi bianconeri, sono davvero felice di rinnovare il mio contratto fino al 2028, ci vediamo presto in campo. Forza Juve". Il giovane talento ha espresso la sua soddisfazione per il prolungamento dell'accordo, confermando la sua volontà di continuare a crescere con la maglia bianconera. I tifosi hanno accolto con entusiasmo le sue parole, pronti a supportarlo e vederlo protagonista nelle prossime sfide in campo.