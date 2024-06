Gleisonsi racconta a Marca. Il difensore della Juventus ha parlato anche del suo futuro, così: "La Premier è un campionato in cui tutti vogliono giocare, ma penso di essere in un grande club, il più grande del mondo e sono felice. Ho appena vinto il mio primo titolo e voglio fare la storia qui. È chiaro che non si può mai dire mai. Vedremo cosa succede. In Liga ci sono club come il Madrid o il Barcellona che sono ai vertici del mondo. Inoltre LaLiga, Serie A e Premier sono i migliori campionati al mondo, quindi un giorno mi piacerebbe provarci, ma ripeto, alla Juventus mi trovo bene".- "Quando sono arrivato mi hanno detto che il club era in "ricostruzione"... ma non molti club durante questo processo riescono a vincere un titolo. Noi ci siamo riusciti e penso che siamo sulla strada giusta. C’è stato un cambio di allenatore e dirigente, abbiamo tutto per continuare a crescere. Tra 2-3 anni lotteremo per lo scudetto con tutte le garanzie".