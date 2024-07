"A new era begins," ha scritto lasui social, pubblicando alcune foto dalla conferenza stampa di presentazione di. L'allenatore ha ricevuto molti messaggi di stima dai tifosi e un saluto speciale da, che ha commentato con due emoji emblematiche: il fuoco e il braccio. Questi messaggi hanno dato una vera carica al nuovo tecnico, che ha espresso entusiasmo e gratitudine per questa nuova avventura. "Non cambierei il mio posto da allenatore qui con nessun altro," ha dichiarato Motta con un sorriso sulle labbra e visibilmente emozionato davanti alla stampa.