La ricostruzione del blocco Italia nella Juventus

. Questa è la lista dei giocatori che sono entrati nei radar della società bianconera in ottica di calciomercato. Se per il portiere non sembrano esserci grandi dubbi, essendo vicino alla maglia bianconera, l a trattativa per il difensore del Bologna deve ancora concludersi . Sui due giocatori del Napoli ci sono ancora delle trattative da seguire, però questo elenco di obbiettivi bianconeri hanno tutti una cosa in comune. Sono tutti profili italiani.Un elenco che ci porta a ragionare in maniera più profonda. Storicamente laha sempre dato un fortissimo contributo all'Italia in ogni periodo storico. E' stato così a Germania 2006, così come ad Euro 2012, Euro 2016 e nella notte magica di Wembley nel 2021.Ora la sensazione è che tra gli obbiettivi della dirigenza ci sia la forte volontà di ricreare un forte blocco azzurro nella Juventus. Negli ultimi anni il numero di giocatori bianconeri con l'Italia è diminuito.Prendiamo come esempio la fase finale della Nations Legaue 22/23. In quella selezione erano presenti solo Federicoe Leonardo. Rispetto all'la differenza è consistente: in quella spedizione erano presenti 4 bianconeri, tutti protagonisti.dunque si unisce ai già pre convocati. Un altro azzurro alla Juventus. Il blocco sta prendendo forma, in attesa di capire le mosse del mercato. C'è un altro dato da indicare e che avvalora questa nuova idea. Giacomoe soprattutto Giovanni Disono stabilmente convocati in Nazionale.

