Calafiori-Juventus: summit in vista, le ultime

L'agenda del potente procuratore italiano Alessandroavrà come snodi principali nei prossimi giorni i summit con. Le cui strade sembrano destinate a intersecarsi (anche) tramite Riccardo, cheha chiesto abbastanza espressamente ai bianconeri come regalo di mercato per la prossima stagione. A breve toccherà all'agente mantenere vivi i dialoghi e provare a mettere d'accordo tutti, a partire dal club rossoblù che valuta il difensore classe 2002 sui 25-30 milioni di euro.A sbrogliare la matassa, secondo Tuttosport, potrebbe essere un altro talento della scuderia WSA facente capo a Lucci: quell'Hansche piace da tempo al Bologna e che la Juve potrebbe decidere di salutare in estate. Occhio quindi a una possibile operazione allargata. Tra l'altro lo stesso agente dovrà a breve fare il punto con i bianconeri sul futuro di altri suoi assistiti, ovvero Moise Kean, Filip Kostic e Mattia Perin, tutti in odore di partenza. Ma l'attenzione, per cominciare, sarà tutta per Calafiori.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.