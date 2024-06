La Juventus ha chiuso l'annata al terzo posto. Un risultato diventato ufficiale con la sconfitta dell’Atalanta contro la Fiorentina, che ha certificato come abbia chiuso alle spalle di Inter e Milan con 72 punti complessivi. Ma in termini pratici, a qualificazione in Champions League ottenuta, cosa cambia per il club? Questo risultato significa che i bianconeri guadagneranno circa 3,5 milioni di euro in più rispetto a quanto avrebbero avuto se avessero chiuso in quarta posizione, per un totale di una quindicina di milioni di euro. Un gruzzoletto in più da poter aggiungere ai 40-50 milioni di budget iniziali da destinare al mercato.