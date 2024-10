La difesa dellasi è trovata in seria difficoltà nel match di domenica contro l'Inter: ha infatti subito quattro reti, tante quante ne aveva concesse nelle precedenti 10 partite di Serie A. Dei cinque goal incassati dai bianconeri in questo campionato, però, solo uno è arrivato su azione, quello di, ed è un record nel torneo in corso (anche Razvan Marin del Cagliari aveva segnato dal dischetto, nell'1-1 casalingo del 6 ottobre). Un dato che da un certo punto di vista fa ben sperare, ma che parla anche - come nel caso dei rigori subiti nel derby d'Italia - di qualche disattenzione di troppo del reparto arretrato.