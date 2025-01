Juventus, il goal è una chimera: numeri impietosi, è tra le peggiori squadre della Champions

AFP or licensor

Juventus, numeri impietosi

Di buono c'è soltanto l'aver staccato il pass per i playoff di, ma in casanon tira propriamente un'aria serena. La sconfitta contro il Benfica ha lasciato in eredità sensazioni molto pesanti e un retrogusto decisamente amaro. A raccontarla, come sempre, sono i numeri - impietosi - di questa Champions a tinte bianconere.Se i 12 punti conquistati sui 24 disponibili rappresentano il minimo sindacale per dare continuità al cammino europeo, i numeri con cui la Juve ha chiuso la prima fase di Champions impongono una riflessione.

I bianconeri hanno chiuso con appena 9 goal segnati in 8 partite, per la media di 1.125 goal a partita. Madama è infatti il 26° attacco della Champions, ed è riuscita a fare meno goal anche di Stella Rossa e Dinamo Zagabria, eliminate dal torneo.