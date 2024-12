Nel match Juventus-Bologna, uno dei volti nuovi è Niccolò, difensore della Primavera, che ha avuto la possibilità di sedere in panchina dopo il suo debutto domenica scorsa. Con il recupero di Savona, l'emergenza in difesa sembra essere attenuata, ma manca Alfonso Montero, destinato a rientrare nell'Under 20. Intanto, la Juventus Next Gen affronta una difficile situazione con l'infortunio di Pedro Felipe, costretto a un'operazione al crociato. Rizzo, classe 2007, è un giovane talento già nel giro degli azzurrini. Nel 2022, quando ha firmato per la Juve, lo volevano anche Inter e Roma. E su di lui c'era un interessamento del PSG.