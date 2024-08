Ilè in fase di valutazione per l’acquisto di uno tra. I rossoblù stanno analizzando quale dei due difensori centrali dellapotrebbe essere il miglior rinforzo per la squadra allenata da Gilardino. L’obiettivo è scegliere il giocatore che meglio si adatta alle esigenze tattiche e tecniche del Genoa. Entrambi i calciatori sono monitorati attentamente, ma il club sembra intenzionato a puntare su solo uno dei due. Le decisioni finali verranno prese in base alle necessità della squadra e alla compatibilità dei giocatori con il progetto tattico del tecnico. Lo riporta Il Secolo XIX.