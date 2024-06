Nella maxi operazione tra, tutti i pezzi del puzzle stanno gradualmente combaciando, ma l'Aston Villa ha urgente bisogno di accelerare: entro il 30 giugno deve vendere giocatori per rispettare il Fair Play finanziario e evitare sanzioni. Si prevede che entro la prossima settimana la Juventus annunci ufficialmente l'acquisto di Douglas Luiz, il primo colpo estivo targato Giuntoli-Thiago Motta. Le visite mediche avverranno in Florida, dove il Brasile sta preparando la Coppa America (con esordio martedì contro il Costa Rica); un medico della Juventus volerà lì per effettuare i test al centrocampista brasiliano non appena sarà possibile. Lo riporta Tuttosport.