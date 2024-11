Juventus, il dato sui pareggi

La Juventus ha la "pareggite", sono già decisamente tanti i pareggi della squadra allenata da Thiago Motta in questo avvio di stagione. C'è un curioso dato che riguarda la Vecchia Signora nei cinque top campionati europei.La Juventus infatti è la squadra dei top cinque campionati europei ad aver collezionato più pareggi in questo 2024. Si tratta di 17 pareggi fino ad ora. Ad oggi il numero non preoccupa ma la Juventus è la squadra che ha portato a casa più pareggi, si deve crescere.