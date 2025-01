La rinascita di Di Biase

Provaci ancora, Gianmarco. Cioè:. E' lui, la scelta de IlBiancoNero per il giovane da tenere sotto osservazione - strettissima - per il nuovo anno. E valgono sia i numeri che la storia, perché il classe 2005 ha già conosciuto le difficoltà della sfortuna e la resilienza di chi deve rialzarsi, ripartire, innestare una nuova marcia. Il tutto nei primissimi anni della sua carriera, quelli tanto formativi quanto vitali per fare il grande salto.Del resto, è stato un 2024 decisamente in salita, quello di Di Biase. A fine 2023 ha subito un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. E l'operazione gli ha tolto del tempo prezioso, così come l'iter di recupero.Dopo il crociato, di fatto Gianmarco è ripartito praticamente da zero. E ha saputo reinventarsi, oltre che ritrovarsi. Otto gol in questa stagione - di fatto lo rendono il capocannoniere della formazione Primavera -, è stato spesso decisivo in questa stagione. Contro il Milan, esempio lampante: in gol dopo appena un minuto dal suo ingresso. Robe da predestinati, almeno un po'.Magnanelli lo esalta, ma è la forza mentale a fare tutto il resto. Di Biase ha dimostrato enorme pazienza e voglia di crescere. Che non è passata inosservata neanche ai piani più alti della Next Gen: nel nuovo anno tornerà utile pure a mister Brambilla, alle prese con la missione salvezza.Noi ve l'abbiamo detto, insomma: il 2025 sarà l'anno di Di Biase.