Mercato Juventus: chi può partire a gennaio

Lavaluterà a gennaio eventuali offerte per alcuni giocatori che se ritenute congrue potrebbero permettere ai bianconeri di reinvestire i ricavi per rinforzare la squadra dove ce n'è più bisogno, ovvero in difesa e in attacco. Ma chi potrebbe sacrificare la Juventus?Guardando alla rosa della Juventus, ci sono alcuni profili che potrebbero essere sacrificati in caso di offerte all'altezza. E tra i nomi in questa lista ci sono il giovane Mbangula e Nicolò Fagioli. La Juve non avrà un budget elevato per fare mercato a gennaio e per questo la dirigenza valuterà queste opportunità.