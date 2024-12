DaSono quattro le gare ufficiali disputate in questo weekend di dicembre: partite che hanno visto coinvolte l'Under 19 e l'Under 17 femminile, l'Under 17 e l'Under 15 maschile.Andiamo a vedere quanto accaduto in ognuna delle sfide.UNDER 19 FEMMINILEPareggio nell’undicesima giornata del campionato Primavera 1 femminile da parte delle giocatrici bianconere (finora sempre vincenti nella competizione), impegnate nella gara casalinga contro il Sassuolo terminata 1-1: è Termentini a trovare la via del gol contro le emiliane.UNDER 17 MASCHILESconfitte per i ragazzi allenati da mister Cioffi, battuti in trasferta per 5-3 dal Genoa nella gara valida per la 13^ giornata del campionato Under 17: non basta ai bianconeri la tripletta firmata tutta nel secondo tempo da Amadio.UNDER 17 FEMMINILESuper vittoria per le ragazze di mister Scarcella, che nella 13^ giornata del campionato provinciale Under 15 maschile battono l’Auxilium San Luigi Under 15 per 12 a 0: merito delle triplette di Pronzati e Saba, della doppietta di Abbondanza e delle reti di Demarchi, Battocchio, Pozzo e Lauriola.UNDER 16 MASCHILESuccesso per la squadra guidata da mister Grauso che, nella 12^ giornata del campionato nazionale Under 16, batte a domicilio la Reggiana per 2-1: vantaggio bianconero firmato da Corigliano nella prima frazione, mentre nella ripresa al pareggio dei padroni di casa segue il gol decisivo di Paonessa.