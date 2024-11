I precedenti tra Juventus e Aston Villa

Dopo aver affrontato PSV Eindhoven, Lipsia, Stoccarda e Lille, il percorso dellainprosegue in trasferta, questa volta a Birmingham, al Villa Park, casa dell'. L'appuntamento in campo è per domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 21.00, nel match valido per il quinto turno della competizione europea.Come si legge sul sito ufficiale del club bianconero, non è la prima volta che Juventus e Aston Villa si sfidano. Le due squadre si erano già incontrate nella stagione 1982/83: allora i bianconeri si imposero sia all'andata (2-1 in trasferta) che al ritorno (3-1 in casa).