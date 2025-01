Juventus, i perché del colpo Veiga: non sembra destinato a rimanere

Getty Images

Il mercato di gennaio della Juventus segue una logica precisa, e il nome di Renato Veiga ne è un esempio. Il giovane portoghese del Chelsea, in arrivo a Torino, non rappresenta solo un rinforzo, ma anche una possibile soluzione tampone per la difesa. Nelle idee del club,, potendo essere utilizzato sia da centrale che come terzino sinistro.Questa flessibilità si rivela cruciale, considerando che in rosa, al momento, le alternative difensive si limitano a Gatti e Kalulu. La scelta di non includere un diritto di riscatto nell’operazione dimostra che l’arrivo di Veiga è pensato per colmare una lacuna immediata, mentre il club continua a lavorare a lungo termine su obiettivi come Hancko, destinato a essere un protagonista della Juventus del futuro.