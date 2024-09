Laha iniziato la stagione senza subire alcun gol nelle prime quattro partite del campionato, un'impresa riuscita solo in altre quattro occasioni nella sua storia in Serie A: nel 1965/66, 1983/84, 1986/87 e 2014/15. Nella stagione 2014/15, la squadra è riuscita a mantenere la porta inviolata anche nella quinta partita, stabilendo un record per il club nel massimo campionato. A raccontarlo è Opta.Riuscire a mantenere la porta inviolata nella quinta giornata sarebbe un segnale importante non solo per il morale della squadra, ma anche per le ambizioni di titolo in un campionato che si preannuncia competitivo. Con una difesa così efficace, la Juventus spera di costruire le basi per un cammino vincente, continuando a puntare su una solidità difensiva che storicamente ha caratterizzato il suo stile di gioco.