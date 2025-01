Juventus, i numeri di Vlahovic da subentrante

AFP via Getty Images

Il passato di Dusan Vlahovic riflette chiaramente l'andamento del suo rendimento attuale. Nella stagione 2023/24, il serbo ha fatto il suo ingresso in campo come subentrato in sei occasioni, con un bilancio di un gol e zero assist. Un trend simile si è visto anche nel campionato 2022/23, quando ha collezionato cinque subentri, segnando una rete senza fornire assist. Più significativa la stagione 2021/2022, in cui, tra Fiorentina e Juventus, Vlahovic ha perso il posto da titolare solo in tre occasioni. In quelle circostanze, però, il suo impatto in campo è stato deludente: nessuna rete e nessun assist, con una performance lontana dalla consueta incisività che ha contraddistinto la sua carriera.