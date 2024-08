Galeno Juve, la situazione

Galeno Porto, i numeri della stagione 23/24

I numeri

Presenze: 48

Minuti: 3.664'

Goal: 16

Assist: 12

Secondo Gazzetta dello Sport, il nome di Wendersonè frequentemente associato al calciomercato della Juventus, che cerca un giocatore per completare il reparto offensivo. Il club potrebbe considerare un investimento su Galeno, approfittando della necessità del Porto di vendere per rispettare i parametri del Fair-play Finanziario. Inoltre, il passaporto portoghese di Galeno rappresenta un vantaggio, poiché non richiede l'uso di uno slot per extracomunitari nella rosa della Juve. Questo aspetto lo rende un'opzione interessante e più agevole per il club torinese, che cerca di ottimizzare le sue risorse nel mercato estivo.Al momento, Galeno resta un nome nella lista dei giocatori tenuti d'occhio per l'esterno offensivo. Ma, allo stesso tempo, non c'è una trattativa avviata dalla Juventus per il calciatore.