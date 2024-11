Juventus, numeri da record: il dato in trasferta sulla difesa

Lamantiene l'imbattibilità in questo campionato e conferma la grande tenuta difensiva, che non cambia da casa o trasferta, anzi. I bianconeri in stagione hanno subito goal fuori casa soltanto contro l'Inter riuscendo a mantenere la porta imbattuta in tutte le altre partite.La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle prime sei trasferte di campionato per la quarta volta nella sua storia in Serie A: ci era già riuscita nel 1967-’68, nel 2004-’05 e nel 2023-’24. Fino ad ora, la squadra di Thiago Motta ha giocatori in trasferta con Verona, Empoli, Genoa, Inter, Udinese e Milan.