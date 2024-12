Juventus, i convocati per la Supercoppa italiana

Laè pronta per partire alla volta dell'Arabia Saudita dove i bianconeri si giocheranno - a Riyad - l'edizione 2024 della Supercoppa italiana. Il debutto ufficiale avverrà venerdì 3 gennaio quando la squadra di Thiago Motta affronterà il Milan nella semifinale. In caso di vittoria, la Juve accederà all'atto finale in programma la sera dell'Epifania, contro la vincente dell'altro confronto, ovvero quello tra Inter e Atalanta.