Con l'inizio della nuova stagione alle porte,, in attesa di prendere possesso dei suoi uffici nel quartier generale della; nel frattempo, ha individuato tre giocatori chiave che desidera valutare attentamente durante il ritiro estivo. Questi giocatori potrebbero rivelarsi fondamentali per le ambizioni del club bianconero. Ecco chi sono e perchéli considera così importanti.Il primo giocatore sulla lista di Thiago Motta è. Il giovane difensore portoghese, noto per la sua fisicità e capacità di lettura del gioco, rappresenta una potenziale aggiunta di grande valore alla retroguardia bianconera. Djaló ha mostrato grosse promesse nel Lille, e Motta vede in lui un possibile pilastro difensivo per il futuro della Juventus.La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come centrale che come terzino destro, offre ulteriori opzioni tattiche all'allenatore.Il secondo giocatore su cui Motta vuole puntare è Fabio. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Miretti ha già avuto alcune apparizioni con la prima squadra, dimostrando di avere talento e visione di gioco. Nella visione di Motta, Miretti potrebbe ricoprire il ruolo di vice Koopmeiners, fornendo una valida alternativa al centrocampista olandese.La sua capacità di giocare sia come mediano che come trequartista rende Miretti una pedina estremamente preziosa nel centrocampo bianconero.Il terzo giocatore che sarà oggetto di valutazione durante il ritiro è, uno dei talenti emergenti della Juventus Next Gen. Nicolò ha impressionato lo staff tecnico con le sue prestazioni nelle giovanili.Thiago Motta vuole osservare da vicino le sue qualità e il suo potenziale adattamento alla prima squadra. Il ritiro rappresenta un'opportunità cruciale per Savona di dimostrare il suo valore e guadagnarsi un posto nella rosa della Juventus per la prossima stagione.





