Le cifre dell'affare Hancko

Laha preso una decisione chiara: vuole David. Il difensore slovacco, che ha impressionato tanto l'area scouting bianconera quanto il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, è diventato uno degli obiettivi principali del club per rinforzare la difesa.Giuntoli, in particolare, ha voluto visionarlo personalmente, recandosi a Manchester qualche settimana fa per assistere alla partita contro il City. L’interesse della Juventus è concreto, e a questo punto si guarda anche alla possibile concorrenza del PSV Eindhoven, che potrebbe giocare un ruolo nell'affare.Come sottolineato da Tuttosport, l'incontro tra, in programma domenica, potrebbe avere ripercussioni dirette sulla trattativa. Se il Feyenoord dovesse uscire sconfitto, scivolando a -10 dalla capolista, di fatto la squadra sarebbe esclusa dalla lotta per il titolo. In una situazione del genere, la dirigenza del Feyenoord potrebbe essere più disposta ad accettare un'offerta importante per, che partirebbe da una base di 35 milioni di euro. Tuttavia, non è da escludere che il prezzo possa essere rivisto al ribasso, soprattutto considerando l'approccio della Juventus.La Juventus, infatti, sembra intenzionata a trattare sulla base di un prestito oneroso, con una cifra tra i. L'idea sarebbe quella di includere un diritto di riscatto che, in caso di qualificazione in Champions League, diventerebbe obbligo. Questa formula sarebbe vantaggiosa per la Juventus, che sta cercando di ottenere il miglior affare possibile in vista di un mercato che si preannuncia agguerrito.