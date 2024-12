Ilha comunicato la lista dei convocati di Rubenper la partita di Premier League contro il Wolverhampton, con importanti sviluppi in chiave mercato. Tra le novità, spicca l’assenza di Marcus, che è stato escluso per la quarta volta consecutiva. L’attaccante inglese, ormai fuori dai piani di Ten Hag, potrebbe diventare uno degli obiettivi principali del mercato di gennaio. Rashford ha attirato l’attenzione di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, che sta monitorando la situazione per un possibile acquisto.