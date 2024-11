L'ex giocatore della Juventus Hanscontinua a brillare con la maglia del Venezia, segnando un altro gol decisivo per i lagunari. Durante la partita contro il Parma, il giovane centrocampista ha messo a segno una rete spettacolare, dimostrando tutta la sua classe e precisione. È stato suo, infatti, il gol che ha portato avanti il Venezia, realizzato con uno splendido diagonale al volo, un gesto tecnico che ha entusiasmato i tifosi e mostrato la sua crescita come giocatore. Nicolussi Caviglia si conferma una pedina fondamentale per il Venezia e continua a lottare per restare in Serie A, con una rete che resterà nella memoria degli appassionati.